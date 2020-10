Ariana Grande se convierte en la presidenta de los EE.UU., en "Positions"

La cantante sorprendió a sus fans al convertirse en la presidenta de EE.UU., en un vídeo musical de una nueva canción que lanzó.

LOS ÁNGELES.— Ariana Grande lanzó de manera sorpresiva el tema "Positions", el cual representaría un anticipo del que será su sexto disco de estudio.

El sencillo que ya se encuentra en todas las plataformas, ha sido acompañado de la publicación de un videoclip en el que simula ser la ocupante de la Casa Blanca como presidenta de los EE.UU.

A poco tiempo de que se realicen las elecciones presidenciales en EE.UU., en las que el actual presidente Donald Trump ha optado por la reelección, "Positions" arranca con unos versos que podrían interpretarse de otro modo:

"Heaven sent you to me / I'm just hopin' I don't repeat history" ("El cielo te ha enviado a mí / Solo espero no repetir la historia", en español), se lee en la canción.