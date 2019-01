Ariana Grande se hace un tatuaje en japones mal escrito y se burlan de ella

Ariana Grande se realizó un nuevo tatuaje en japones supuestamente en honor al éxito de su nuevo sencillo “7 Rings” y lo presumió en sus redes sociales, sin embargo este no decía lo que ella pensaba y usuarios de las redes sociales le informaron del error.

La cantante escogió el sistema de escritura kanji (sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés), así que en la palma de su mano tiene las palabras 七 (Siete) y 輪 (anillo), pensando que se traduciría en “7 anillos”, sin embargo al ponerlos juntos se lee “parrilla para barbacoa”

“Todo el mundo piensa que esta no es mi mano, pero realmente es mi mano”, habría escrito la cantante en la imagen que compartió en Instagram, misma que borró al leer los comentarios de sus seguidores.

La joven de 25 años reconoció que faltaban algunos caracteres porque le había causado mucho dolor hacerse el tatuaje, pero señaló que el diseño no duraría, ya que la piel de la palma de la mano crece más rápido que la del resto del cuerpo y los tatuajes generalmente se desvanecen.

Pero eso no terminó ahí, ya que en un afán de intentar arreglar el tatuaje añadió una palabra más la cual significa dedo y a su lado un corazón.

“Un poco mejor. Gracias a mi tutor por ayudarme a arreglarlo. RIP pequeña parrilla de carbón. te extraño hombre. Realmente me gustaste mucho “.

En Twitter los usuarios no dejaban de comentar el error que había cometido Grande viralizando en cuestión de minutos la imagen de la palma de su mano.

“Imagine conseguir parrilla de barbacoa tatuado en su palma”.



“Para aquellos que están confundidos, Ariana grande consiguió un tatuaje en su mano en japonés destinado a deletrear “7 anillos” y lo publicó en Instagram (ahora eliminado), pero los japoneses en los comentarios empezaron diciendo cómo la traducción real es barbacoa parrilla”.

for those who are confused, ariana grande got a tattoo on her hand in japanese intended to spell out “7 rings” and posted it on instagram (now deleted), but japanese people in the comments started saying how the REAL translation is bbq grill pic.twitter.com/rF0NvEa9Yv

— Alice (@alice2096) 30 de enero de 2019