Ariel Miramontes, 'Albertano', da positivo a Covid-19 y estuvo en ''Hoy''

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ariel Miramontes, famoso por el personaje de Albertano, dio positivo a Covid-19 y estuvo en el programa "Hoy" en su edición de Halloween.

Así lo anunció el productor de teatro Alejandro Gou, quien comprometido con la seguridad sanitaria, ya que realiza semanalmente las pruebas correspondientes a todo elenco y personal de la obra "A Oscuras me da risa" fue en donde se supo que Miramontes está contagiado y a pesar de que es asintomático decidió suspender la puesta en escena.

En la puesta en escena, la cual se presenta en el Teatro Aldama, Ariel Miramontes comparte escenario con Ninel Conde, Raúl Araiza, Benito Castro entre otros.

Hasta la tarde de este viernes, Ariel Miramontes no ha hecho comentario alguno en ninguna de sus cuentas de redes sociales. Esta noticia pone en alerta no sólo al equipo de "A oscuras me da risa", sino también al elenco del matutino de Televisa "Hoy'', programa que visitó este viernes en la mañana.