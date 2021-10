Arjona no va con las modas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Es momento de defender su estilo en medio de la vorágine que se vive con las nuevas tendencias musicales, y Ricardo Arjona decide hacerlo con su disco “Negro” bajo el brazo.

No tiene nada en contra de las modas, al contrario, las aplaude, pero elige no ir por ese camino, como lo han hecho muchos, y prefiere ser leal a su música.

“Nunca he sido enemigo de ninguna tendencia, todo lo contrario, celebro a la gente que pelea por lo que cree, lo que no celebro es gente que tiene otra tendencia y se une a las de moda para sacar la cabeza del olvido, en épocas en donde uno debería de afrontar las cosas y defender lo de uno”, afirma.

El riesgo lo asumió consciente de lo que implicaba lanzar una producción que contiene justo todo lo que no está en boga. El resultado: más de 5 millones de visitas de los dos primeros vídeos que se desprenden de este álbum, “Yo me vi” y “El flechazo y la secuela”, a pocos días de haberse estrenado.

“Tiene todo lo que no se escucha en ningún lado, lo que supuestamente debería de proponerle un camino terrible. Es absolutamente contradictorio a lo que podría sonar en radio hoy, nosotros lo sabíamos. Lo que este disco representa es el camino más entretenido, más divertido, más emocionante, porque seguir el rumbo es aburrido a la larga, con todas las consecuencias positivas o negativas que puedan pasar, pero es aburrido”, sentencia el artista.

Cine y música

En vísperas del estreno del tema “De la ilusión al miedo”, Arjona refuerza la idea de que no todo es moda, y de que en la música tienen cabida propuestas como la de este videoclip, que fusiona cine y música.

“Estamos todos emocionados de poder compartirlo con la gente, levantar la mano y decir: 'me parece fantástico que haya muchos otros sonidos en todos lados', pero acudir a este tipo de instancia, de unir el mundo del cine con la música, de poder proponer otras cosas, también tiene sus espacios”, destaca el músico.

El vídeo cuenta con escenas hechas en una piscina a 10 metros de profundidad, con Julie Gautier bailando y enalteciendo el papel actual de la mujer.

“Creo que el poder femenino viene de la naturaleza misma, no de la planificación, ni siquiera del reclamo. Cuando una mujer se sumerge y baila una pieza y la siente sin que nosotros nos ubiquemos en la idea: 'vamos a hacer esto para empoderar a la mujer de hoy', es más natural. No hay mejor manera de empoderar al feminismo que en un lugar en el que un tipo que escribe canciones y las canta, que aparece siempre en sus vídeos, hoy decida, ante el peso que tiene la imagen de Yuli, no aparecer. Ese es el mayor de los homenajes que se puede hacer”.

“Del idealismo al miedo” forma parte de “Negro”, un disco atípico para Ricardo Arjona, pues señala que ya contaba con todos los temas grabados en los icónicos estudios de Abbey Road, en Inglaterra, cuando decidió incluir seis más que fueron inspirados tras casi dos años de encierro por la pandemia del Covid-19.

“Dije 'es injusto dejar pasar prácticamente dos años de pandemia, de encierro, de infierno y de cosas no tan desagradables y no ponerlas en un disco'”.

De un vistazo

La grabación

Como Inglaterra seguía cerrado, Ricardo Arjona viajó a Nashville, donde grabó seis canciones nuevas, y las agregó al proyecto, dando como resultado entre ellas la canción “Yo me vi”, que fue la primera que el artista lanzó como sencillo.

Muy sincero

Con la sinceridad por delante, Arjona se aferra a ese estilo que le ha dado satisfacciones y que espera que hoy la gente celebre. “Yo sigo haciendo lo mismo...”.