Armando Manzanero deja disco pendiente

Honrarlo tras su muerte “solo es por compromiso”

Armando Manzanero dejó grabado un disco inédito que dedicó a su última esposa, Laura Elena Villa. Así lo revela Juan Pablo Manzanero, hijo del compositor y quien, al referirse al tema de la calle a la que se pondrá el nombre de su padre en el sur de Mérida, expresa que lo más bonito es que las cosas se hagan en vida, después ya “solo es por compromiso”.

El también músico considera que su padre les dejó de legado sus ganas de vivir, la fuerza de trabajar y hacerlo con gusto.

“Él decía algo muy bonito: ‘El agradecimiento es la memoria del corazón’. Fue muy agradecido, humilde, de corazón sencillo, y es parte de las cosas que nos enseñó y nos legó”, dice Juan Pablo.

Como compositor, señala, dejó una herencia musical a México y el mundo, la cual durará muchos años, pues las canciones de Manzanero seguirán siendo estudiadas.

“Era una leyenda viviente... una persona que todo el tiempo tenía algo para enseñar y que disfrutaba trabajar, no había días festivos, cualquier día era bueno para trabajar”, añade.

Indica que su padre compuso más de 400 canciones, pero lo que más le sorprendía, no como hijo, sino como público, era presenciar uno de sus conciertos y escuchar éxito tras éxito: “No cualquiera puede hacer eso, tener tanta inspiración y que sus temas se convirtieran en grandes éxitos”.

Juan Pablo recuerda que varias de las canciones de su padre fueron grabadas por numerosos artistas de talla internacional y renombre, como Elvis Presley, Frank Sinatra, Luis Miguel y una gran lista difícil de replicar por otros compositores.

Cuenta que al inicio de la pandemia Armando Manzanero estaba confinado en su casa siguiendo las recomendaciones sanitarias, sin ganas de hacer nada, no estaba de humor, según le decía.

Entonces, para animarlo contactó a varios artistas, como María León y Sole Giménez, para preguntarles si querían hacer algo con su padre y, claro, la respuesta fue que sí: “Todos querían trabajar con él”.

Y así fue como le habló a su papá y le dijo que tales artistas le estaban pidiendo canciones, y él comenzó a reactivarse y a seguir trabajando desde casa.

Juan Pablo comparte que entre las últimas canciones que grabó está un dueto con Margarita, la Diosa de la Cumbia, aunque es posible que haya grabado otros temas que él desconoce.

Lo que sí sabe con certeza es que Armando Manzanero dejó un disco grabado, el último de su vida, que le hizo a su esposa Laura Elena y que se titula “El trovador”.

Destaca que en ese álbum se nota una gran evolución en sus letras y melodías.

“Muchos confunden las canciones de mi papá con el bolero, pero, aunque sí hizo boleros, su música es romántica, no bolerista; él era un romántico y así lo muestra en ese último disco”, señala.

Juan Pablo enfatiza en la belleza de las letras de los temas de esa producción discográfica, la cual se grabó en noviembre de 2020, es decir, un mes antes del fallecimiento del artista.

Juan Pablo espera que se dé a conocer, pues es un disco “muy bonito”, pero es su hermano Diego quien se hace cargo del manejo de la música de su padre y quien decidirá cuándo hacerlo.

Respecto a los rumores de que el compositor yucateco tenía planeado hacer una colaboración con Maluma, manifiesta que no tiene certeza de eso, pero sabe que se conocieron y “se expresó muy lindo de él (de Maluma), así que debe ser un chico encantador y talentoso”.

Enfatiza que su padre era una persona muy activa, que le gustaba juntarse con los nuevos talentos, con la gente joven, y que en su momento le dio, por ejemplo, una canción a Paulina Rubio, y también hizo un disco de duetos con Cristian Castro.

Juan Pablo revela cuál es su canción favorita de su padre y no, no es ninguna de las clásicas que todos conocen y cantan, sino “El ciego”, que le agrada porque es el único que no habla de una mujer, sino que del amor. Otra de sus preferidas es “Dónde estaban tus zapatos” .— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Propuso un punto turístico

Respecto al nombramiento como “Armando Manzanero” de una calle en Circuito Colonias con 60 en el sur de Mérida como homenaje a su padre, Juan Pablo Manzanero expresa que hace un tiempo se hizo una propuesta para hacer el Paseo Armando Manzanero, un sitio en el que se pudiera exponer la música del compositor y en el que tuvieran cabida los artesanos que hacen sus ventas en la calle, los que ofrecen guayaberas y sombreros, los tríos, de manera que fuera un punto de atractivo turístico de la cultura y el arte, pero no les hicieron caso.

Irrelevante

Aunque Juan Pablo agradece que honren a su padre, considera que lo que se haga ahora ya es irrelevante.