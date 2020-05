Armando Manzanero: "Hay que empezar a salir, hay que reactivar"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Cuando el tiburón le va a comer, le sale de la regadera", dice Armando Manzanero al mandar un mensaje de que ni en casa se debe de bajar la guardia para prevenir un contagio de Covid-19.

El maestro, como se le conoce al yucateco, recordó que su amigo Yoshio enfermó pese a acatar todas las medidas sanitarias y murió por complicaciones del coronavirus.

"Yo me pongo a pensar que el encierro está bien, lo que pasa que uno tiene que estar lejos de la gente y encerrarse en su casa. Y bueno, hay que saber que en algún momento en la casa también uno se puede infectar", indicó.

"Él (Yoshio) era un tipo inmensamente disciplinado y aun así se infectó, ahora imagina la gente que no tiene esa disciplina, hay que cuidarse".

Admite ser algo escéptico

"Hay gente escéptica, yo soy uno de ellos, yo no soy muy disciplinado, de estar encerrado y todo, yo voy al mercado, de compras, vengo y cocino con mi mujer, cocinamos todos", , comentó el cantautor.

"Pero sí debemos de cuidarnos, de usar tapabocas, de no andar de arriba para abajo y atender lo que las autoridades le están diciendo a uno", añadió.

El compositor consideró que es bueno que de alguna manera se esté planeando la reactivación de la economía debido a que muchas personas se quedaron desempleadas y sin ayuda económica.

"Yo opino que es la mejor acción que pueden tener, yo soy muy escéptico pero también de los creyentes de que cuando el tiburón le va a comer, le sale de la regadera, también el dicho: 'cuando te toca ni aunque te quites, cuando no te toca ni aunque te pongas'".

Opina que hay que reactivar

"Hay que empezar a salir, hay que reactivar, hay que tener un poquito de aire afuera para empezar a hacer lo que uno hace, practicar el oficio de uno para que no se le olvide", comentó.

"Esto es una locura, todo esto tenía que tener un resultado nefasto para la pobre gente, ¡cuánta gente está sin poder hacer nada!", continuó.

Señaló que él afortunadamente puede hasta el momento ver por sus músicos, "puedo ver por los míos, pero cuánta gente no tiene esa facilidad".

Tristeza por la muerte de Yoshio

El maestro también compartió su tristeza por el fallecimiento de Yoshio, con quien pasó momentos bonitos debido a que se frecuentaban constantemente.

"Fue una batalla que con toda la tristeza lamentablemente no ganó, a quien le gusten sus canciones tiene que dolerle mucho que haya partido".

"A mí me duele mucho, muchísimo cuando parte un señor de esa calidad, tanto de persona, como amigo, como artista, intérprete; me duele, realmente me duele".

"Y sobre todo no poderle decirle adiós, poder acercarse a él y decirle: 'ya te vas, que te vaya bien, que Dios te bendiga' y tomarlo de sus brazos".

"Sí me pega por esa porquería que estamos viviendo y que hay que guardarse", expresó.