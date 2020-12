Armando Manzanero: "Tarde o temprano nos tenemos que ir" (Vídeos)

El 16 de septiembre de 2016, Armando Manzanero Canché recibió la medalla "Eligio Ancona" que otorga la Universidad Autónoma de Yucatán a los yucatecos que destacan en cualquier ámbito cultural o social.

Horas después de la ceremonia, en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, el compositor de más de medio millar de canciones concedió una entrevista al reportero de Diario de Yucatán.

En la charla, el maestro Manzanero habló de su tierra, pero también de que algún día se tendría que ir de este mundo.

Historia de oro

Acá el texto íntegro de la plática con el maestro Manzanero, que hoy lunes 28 de diciembre, con su partida, como informó el Diario, comenzó a escribir su historia con letras de oro en la música universal:

Se le nota sereno, tranquilo, satisfecho. Nada parece inmutarlo ni inquietarlo.

Con pequeños sorbos disfruta de un jugo de piña con yerbabuena, y a juzgar por su actitud y sus palabras también se deleita y se regocija con la vida.

Qué se puede decir

De Armando Manzanero qué se puede decir que no se sepa. Qué se le puede preguntar que no lo hayan hecho… y sin embargo, su plática, con ese acento singular de los yucatecos orgullosos de su tierra, siempre es fructífera y nos permite descubrir otras aristas de la grandeza de su personalidad.

Aún con el sabor en el paladar del nuevo reconocimiento, la medalla “Eligio Ancona” de la Uady, que recibió anteanoche en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, Armando Manzanero responde espontáneamente, casi sin pensar:

Profeta en su tierra

¿Maestro, qué se siente ser profeta en su tierra?

“Es una de las satisfacciones más grandes que hay, porque es difícil serlo. A mí me ha tocado ver que gente de otros países cuando van a su país no son tan queridos como yo con el pueblo mío.

Y la forma en la que a mí me quieren en mi tierra es como yo también la amo. Yo amo con todo a mi tierra, cada día la disfruto más, no me siento mal aunque cada día haya más gente, no soy afecto a esos edificios altototes, altototes, pero ni modo, la vida tiene que continuar y el progreso no se puede detener”.

Símbolo de Yucatán

¿Y no le da gusto que Yucatán progrese?

“Sí, como no, claro que sí y sobre todo que sea el ombligo de la República mexicana, definitivamente. Tiene todos los medios para que se viva bien, yo diría que es el Estado con ángel”.

¿Y ese ángel no sería usted, el símbolo del Estado?

“No, no, no. Yo fui a recoger una medalla de un señor (Eligio Ancona) que tuvo una vida maravillosa, pródiga, impresionante. Yucatán siempre ha sido nido de grandes personajes, de arte, de cultura, comenzando con la cultura maya y ya con eso está dicho todo”.

Sus proyectos

¿Y qué otros proyectos tiene?

“Estoy grabando un disco a dueto con las personas que me han grabado a través del tiempo y también uno con mi hijo Juan Pablo, que se llamará ‘Manzanero y Manzanero’. Entre los cantantes que participarán en el disco de duetos, que saldrá en diciembre, están Roberto Carlos, la brasileña Simone y mi hermana Tania Libertad, entre otros, todas esas personas con las que siempre he estado. Serán 12 canciones con igual número de intérpretes. La producción con mi hijo Juan Pablo saldría en la primavera del año entrante”.

Romántico de corazón

¿Actuará en algún lugar?

“No, acuérdese que no soy de canción mexicana, soy de canción romántica y hoy me dedico a pasarla muy bonito, voy a dar el grito, pero de alegría y de ser libre todos los días”.

¿Qué opina del fallecimiento de Juan Gabriel?

“Es un señor muy valioso con una producción que le dio a México una herencia musical, pero una persona como yo, de 82 años, sabe que tarde o temprano nos tenemos que ir…”.

No se pudo...

¿No se concretó nada con él para grabar?

Recibí una invitación cuando comenzó a hacer su disco, pero nunca lo pude ver, porque él todo lo hacía por medio de correo electrónico y yo soy antiguo y me gusta hacer las cosas en directo y en vivo”.

¿Entonces se le quedó ese gusanito de grabar con Juan Gabriel?

“No, los gusanos yo los conozco. No, nada, no se pudo y punto”.

Buena suerte

¿Y con quién sí le gustaría grabar algún disco?

“Mire paisano, yo tengo tan buena suerte que todos los que me caen bien me han grabado, todos los amigos. Y los que me caen gordo y no son amigos no me han grabado, así que muy poca gente tiene esa suerte”.

¿Qué más desea agregar maestro?

“Quiero decirle a los yucatecos que amo cada día más a Yucatán, un Yucatán que cada vez es más grande porque no se quedó en obra negra”.

¿Fantasma del pasado?

¿Por qué lo dice, por lo que pasó en anteriores administraciones?

“Porque hay muchos lugares que no se terminaron nunca, paisano. Carajo, usted es periodista y tiene que saberlo, hay muchos lugares en los que usted va y todo está sin terminar. En Mérida todo está perfecto y todo es muy lindo. Y como muestra le dije al chofer que me llevó de mi casa al Aeropuerto de Mérida: 'Ya ve cómo se hace una carretera sin agujeros'. Yo existo gracias a que Yucatán siempre ha sido un lugar lleno de cultura, de educación de puras cosas buenas. Nuestro Estado está magistralmente administrado, por eso estamos como estamos”.

Recomendaciones

¿Qué sugerencia podría dar para que Yucatán siga siendo ese Estado como usted considera?

“Qué sugerencia puedo dar. Así como están las cosas, cada vez están mejor”.



¿Y en cuanto a la seguridad?

“Pues ya ve que todos quieren venir acá. La mejor seguridad que pueden tener es que todos los días podrán comer huevos motuleños si quieren vivir en Yucatán” .