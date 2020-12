Armando Manzanero y sus mujeres: los escándalos del ''maestro''

CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Manzanero era un artista coqueto, bromista y romántico ante el público; a quien cautivaba con sus versos y hacía reír con sus bromas, siempre conectadas con ese humor y jiribilla de su tierra: Yucatán.

Él mismo decía que la altura (medía poco más de 1.50 metros) no era un impedimento para llegar al corazón de sus pretendidas. Bastaba su voz, sus palabras y sus manos al piano para que ellas cayeran rendidas a sus pies.

Pese a su coquetería e infidelidades, como refirió al menos su primera esposa, Manzanero siempre fue de relaciones largas, de 15 y 18 años, y la más corta de cuatro, que tampoco es poco.

Casado y fuera del matrimonio, procreó siete hijos que se volvieron parte esencial de su vida. A lo largo de sus relaciones amorosas, el cantante del amor no pudo evitar ser señalado en alguna ocasión como violento.

Cuando tenía 15 años, conoció a su primer amor, María Elena Arjona Torres, madre también de cuatro de sus hijos.

En una entrevista con "Historias engarzadas", Manzanero contó que su noviazgo con María Elena Arjona fue de siete años, pero que la historia era triste, desgraciada.

"Muy desgraciado (ese noviazgo) porque se vivía una época donde no había cierta libertad para poder conocerse, cuando yo iba al cine, que estaba a tres esquinas de la casa de María Elena, tenía que ir con el papá, con la mamá, a veces la hermana y de repente una que otra tía o la abuela".

Por ese tiempo, la carrera de Manzanero comenzaba a despegar, era 1957 y le habían ofrecido trabajar en la Ciudad de México, por lo que se casó con María Elena y como ella misma dijo en el programa, el día que se casaron se mudaron a la Ciudad de México.

Fue una época de ascenso para él, de crecimiento personal, de primeros logros. En esa época conoció a Angélica María, a quien le dio una canción ícono: "Eddy Eddy", la primera que grabó Manzanero.

En medio de ese éxito ascendente, para 1972, Armando Manzanero ponía fin a esta historia de amor, luego de 15 años de casado, una ruptura que todavía muchos, pero muchos años después, le dejaba un triste sabor de boca.

"Se terminó porque a uno le gusta mucho el relajo", dijo a Mónica Garza, pero la misma María Elena dijo a Mónica que era mujeriego.

"Si yo me hubiera quedado en mi primer matrimonio no hubiera llegado a donde llego debido a las limitaciones que tenía la señora con la que estaba yo casado no eran para estar en un ambiente como este. Había cierto descontento. Es una de las cosas que nunca voy a poder reponer, no haber tenido la entereza y la capacidad de decir: aquí me quedo (…) me hubiera gustado, como a muchas gentes, cumplir 50 años con María Elena".