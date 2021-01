Lo que sabemos del polémico caso de Armie Hammer, el "actor caníbal"

MÉXICO.- Aunque los famosos se esfuercen por ocultar sus pasados oscuros, en algún momento siempre salen a la luz. Este fin de semana, Armie Hammer se volvió tendencia por un unas supuestas fantasías sexuales y caníbales.

Por medio de un hilo que se viralizó en Twitter, un usuario recogió los testimonios de las supuestas víctimas del actor, con las que presuntamente dejó entrever aficiones caníbales.

En los mensajes se podían leer declaraciones que el mismo Hammer habría mandado a las víctimas, en las que afirmaba que era “100% caníbal” y que quería comérselas.

“Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte… ", se lee.

En otro de los escritos aparentemente el artista le dice a una mujer que será "su esclava hasta que muera". "¿Y si quisiera cortarte uno de tus dedos del pie y guardarlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?" es otra de las frases que habría escrito la estrella.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t