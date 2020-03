Arnold Schwarzenegger pasa la cuarentena en un jacuzzi

CIUDAD DE MÉXICO.- Arnold Schwarzenegger demostró que se puede estar bien en la cuarentena por el coronavirus Covid-19, si se tiene un jacuzzi.

El actor de 72 años subió un video a Instagram en el que exhortó a la gente a quedarse en casa; especialmente a los jóvenes, que están por celebrar las vacaciones de primavera.

Un llamado a los spring breakers

"Estén en casa. Esto también es para ustedes, spring breakers", publicó. En el video, Schwarzenegger fuma un puro metido en su jacuzzi, y pide a la gente que se quede en casa, para evitar riesgos.

"Acabo de terminar un paseo en bicicleta, un poco de ejercicio y simplemente debo mantenerme en casa, lejos de las multitudes y lejos del exterior.

"La razón por la que digo esto es porque todavía veo en fotografías y videos que hay personas sentadas en sus cafés por todo el mundo y están pasando un buen momento en lugares concurridos", explica.

En la segunda parte de su video en el jacuzzi, el actor cambia el tono hasta el punto de regañar a quienes actúan como si no existiera una pandemia y no respetan la cuarentena. "Eso no es inteligente, porque así es como se obtiene el virus. Así lo obtienen: en contacto con otras personas.

"Aléjense de las multitudes"

Entonces, aléjense de las multitudes, aléjense de restaurantes, cafés al exterior, especialmente si en esta temporada de primavera piensan ir a la playa, a celebrar, a beber y todo eso.

"Esa no es una buena idea, mantenerse alejado de las multitudes, vayan a casa y luego podemos superar todo este problema, todo este virus en poco tiempo, pero tienes que seguir las órdenes".

Una frase de sus películas

El exgobernador de California culminó con una frase de su película "El regalo prometido", en el que su personaje le pide a otro padre, que busca un juguete para su hijo, que deje unas galletas: "Sólo recuerden, manténganse en casa y eviten multitudes. ¡Aléjense de esas galletas!".

