Arnold Schwarzenegger se vacuna contra Covid-19, su reacción es viral

Con 73 años, Arnold Schwarzenegger no dudo en acudir a ponerse la vacuna contra el Covid-19 y su reacción rápidamente se hizo viral.

El actor, ampliamente conocido por sus películas de “Terminator”, llegó en su camioneta para aplicarse la vacuna; un momento que compartió a través de redes sociales, donde aseguró que nunca había sido tan feliz en la vida.

Además, el también empresario y político se tomó un momento para bromear con la enfermera que le aplicó la vacuna, a la que advirtió: “¡baja esa aguja!”, lo que causó la risa de los presentes.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm