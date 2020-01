Arrestan a Joaquin Phoenix, por manifestarse en pro del medio ambiente

WASHINGTON.— Los actores de Hollywood podrán tener muchos privilegios, pero no están exentos a rendir cuentas ante la ley; sin embargo, eso no les detiene para manifestarse y emitir su descontento ante algunas situaciones.

Ahora, es Joaquin Phoenix, quien se ha sumado a las manifestaciones en Washington DC y que al igual que la actriz Jane Fonda, ha ido a parar a la policía.

Jane Fonda marched with activists incl. Joaquin Phoenix and Susan Sarandon at her last weekly #FireDrillFridays climate protest in DC.



She has protested every week since October, being arrested 5 times. pic.twitter.com/lrQxTFo8tW