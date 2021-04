Arrestan a reportero durante transmisión en vivo (vídeo)

El joven cubría la vacunación contra el Covid-19 en Tijuana, pero unos elementos de la policía lo arrestaron injustamente.

TIJUANA.— Nuevamente un reportero fue víctima del abuso de poder por parte de la policía. Sin embargo, en esta ocasión, todo lo sucedido fue mostrado ante la cámara, pues el joven se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando los elementos de seguridad del estado procedieron a detener al informante.

Este pasado 31 de marzo, el reportero identificado como Said Rodríguez realizaba un enlace en vivo para el programa Las Noticias de Televisa Tijuana, cuando fue detenido por policías municipales en el momento que informaba sobre el proceso de vacunación.

La aprehensión habría sido injustificada, pues el joven se encontraba a las afueras del centro de vacunación Covid de la Plaza Monumental de Playas de Tijuana. Pero los uniformados lo detuvieron con todo y esposas.

En el vídeo que se ha hecho viral, el reportero aseguró que antes pidió permiso para grabar, pero ni la mujer ni el hombre que se encontraban en la entrada del lugar le permitieron avanzar, por el contrario, lo retuvieron y posteriormente lo arrestaron.

“Nosotros pedimos autorización. Es increíble lo que nos están haciendo. Me dieron acceso, pero lamentablemente no me dejan entrar. Y me acaban de arrestar, amigos. Es lo que se vive aquí con las autoridades locales. Hay un abuso porque me están arrestando de la nada”, dijo Rodríguez en vivo.