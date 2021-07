"Arthur" llega a su fin tras 25 exitosas temporadas

La caricatura que se convirtió en el protagonistas de varios memes será cancelada; la serie se emitió por primera vez en 1996 y consta de 240 episodios.

MÉXICO.— "Arthur", la serie animada infantil sobre la vida de un adorable oso hormiguero, llegará a su fin tras la emisión de 25 temporadas con 240 episodios.

Kathy Waugh, creadora del programa, dio a conocer la noticia en una entrevista que concedió al podcast Finding DW con el actor Jason Szwimmer. Aunque también anunció a los fan que la última temporada de "Arthur", será lanzada en el invierno de 2022.

"'Arthur' ya no está en producción [...] Creo que [PBS] cometió un error, sé que no soy la única que piensa que cometieron un error. No sé si fue un problema de calificaciones o si sintieron que era necesario retirarlo", le confesó Kathy a Szwimmer.