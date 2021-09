Artistas de varios países apoyan con música y mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.— Las estrellas más influyentes de la industria musical del mundo se sumaron al llamado del festival Global Citizen Live para salvar el planeta y convertirse en luz para necesitados, publica “Reforma”.

De generaciones, nacionalidades y ritmos diferentes, los cantantes se hermanaron en la transmisión del evento que se realizó desde varias partes del planeta.

Mientras que la banda de K-pop BTS presentó sus temas “Butter” y “Permission to Dance” desde Seúl, Corea del Sur, casi al inicio del evento, Elton John, de 74 años, estuvo en París interpretando “Your Song”.

Cantantes, actores, activistas y otras personalidades se sumaron a la fiesta.

“Estamos aquí por una razón y es para amar y apoyar a la gente que está resolviendo los problemas. Y es importante que sigamos siendo la luz más brillante que tenemos”, fue el mensaje de Black Eyed Peas.

El rap se hizo presente con la californiana Doja Cat, que interpretó “Kiss Me More”, “Tia Tamera” y “Need To Know”. El show continuó con el romanticismo de Ed Sheeran, quien con su guitarra entonó “Thinking Out Loud”, “Bloodstream”, “Perfect” y “Shape of You”.

Con una nueva versión de su éxito ochentero “Girls Just Want To Have Fun” Cyndi Lauper, de 68 años, contó con un gran coro desde Nueva York. Después llegó la calma con su hit grabado hace 35 años, “True Colors”, un mensaje de aliento.

Camila Cabello y su novio Shawn Mendes, y Jennifer López también formaron parte del show.