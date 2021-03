Arturo Carmona denunciará al atacante de su hija, Melanie (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- Después de que Melanie, la hija de Alicia Villareal revelara que sufrió hace unos años abuso de un familiar, es su padre, el actor y conductor Arturo Carmona quien detalló que tomarán acciones legales.

Por medio de un comunicado, Carmona externó el apoyo a su hija y dijo que lo que sufrió Melanie hace seis años, cuando tenía apenas 16, es un dolor que toda la familia comparte.

Muestras de apoyo

"El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer".

"En consecuencia hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes", comentó en el documento que compartió a través de sus redes.

La noticia

Como informó Grupo Megamedia por medio de sus diversas plataformas, Melanie, hija de Arturo Carmona y de la cantante Alicia Villarreal, confesó a través de su cuenta de Instagram que hace cinco años sufrió abuso de un familiar.

Externa su amor

Horas antes Carmona ya había mostrado su amor y apoyo a Melanie a través de una publicación en la que externó el amor y cariño que siente hacia ella.

Mensaje

"Te quiero libre, viva, volando muy alto realizando tus sueños, sin miedos ni temores, siempre estaré ahí para impulsarte y apoyarte, estoy y estaré siempre para ti mi niña, viviendo la vida al máximo con el derecho que tenemos todos, de ser Felices!", dice la publicación de Arturo.

La revelación

Ayer lunes, Día Internacional de la Mujer, Melanie reveló que había sido víctima de tocamientos por parte de un integrante de su familia.

"No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle", apuntó la joven.

No es la primera

De acuerdo con archivos de Diario de Yucatán, en octubre de 2019, Melenie sufrió un intento de abuso cuando se dirigía a la universidad en Monterrey.

