Arturo Carmona y su hija Melenie responden críticas por muestras de afecto

Tras ser fuertemente criticados por los besos y abrazos que se estuvieron dando, ambos responden a los ataques.

MONTERREY.— Arturo Carmona y su hija Melenie se mostraron sorprendidos por aquellos que vieron con malos ojos sus muestras de cariño, pues aseguran que no hay nada de malo en ello, es sólo amor de padre e hija.

El escándalo se desató tras el cumpleaños de Melenie, hija que Carmona procreó con Alicia Villareal. En varios vídeos compartidos en redes sociales se pudo ver a Arturo y Melenie demostrándose con besos y abrazos el gran amor que se tienen.

Las grabaciones y fotos del conductor y su hija dieron de qué hablar, pues algunos cibernautas consideraron exageradas las muestras de cariño entre ambos.

También podría interesarte: Hija de Alicia Villarreal sufrió un ataque sexual

Melenie a través de Instagram, durante una sesión de preguntas y respuestas habló sobre la polémica en la que se vio envuelta. La joven se mostró muy molesta con las personas que tacharon a su papá de acosador o degenerado por una muestras de cariño.

"Se me hace muy estúpido el comentario, yo la verdad vi uno, no sé si hubo más, se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña", expresó la también influencer.