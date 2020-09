Arturo Peniche y Gaby Ortiz; ''La cuarentena acabó con mi matrimonio''

MÉXICO.- La periodista Mara Patricia Castañeda dio a conocer que el actor yucateco Arturo Peniche está pasando una situación familiar complicada, pues aunque parecería que sostenía una de las relaciones más sólidas con su esposa, Gabriela Ortiz, el actor decidió separarse de ella.

¿Arturo Peniche y Gaby Ortiz se divorcian?

El yucateco detalló que aunque todavía no piensa en el divorcio, está distanciado y fuera de la casa familiar.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, dijo el actor recalcando que la cuarentena terminó con su matrimonio.

Arturo Peniche se enfrenta a la pérdida

Asimismo, el actor confesó que en este periodo de pandemia la pasó muy mal, pues tuvo pérdidas cercanas, además de la separación de su esposa.

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio”, expresó.

La historia de amor de Arturo Peniche y su esposa

La historia entre ambos inició en los 80, cuando el mejor amigo del actor le presentó a su hermana y tras nueve meses de ser novios decidieron casarse. Gaby usó el vestido de novia de la mamá de Arturo, quien le pedía que se casaran desde los tres meses de que habían iniciado la relación.

Ella con 20 años y él con 19, la pareja formó una familia y dos años después de haber llegado al altar tuvieron a su primera hija, Khiabet Peniche; en 1986 llegó Brandon, actor y actual conductor titular de Venga la alegría.

A pesar de tener mucho éxito en las telenovelas de Televisa, Arturo Peniche dejó muy en claro que su corazón siempre perteneció a su esposa.

Arturo Peniche rompe el silencio

Luego de las noticias de la separación, el yucateco se ausentó de las redes y reflectores, pero abrió su corazón en su propio espacio de Youtube, “La bohemia de Arturo Peniche”.

Ante esta controversial revelación, el protagonista de varias telenovelas mexicanas se ausentó de

“En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario, porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte, y ese día tuve que comentarlo porque la gente a veces me pregunta por Gaby y no sé qué decirles, porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio. Han habido problemas, han habido pérdidas y bueno, yo lo dije”.

“Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas van cambiando, las necesidades van cambiando y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada, y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio”, añadió para destacar parte de lo que ocurre en su relación.

“Lo único que necesitamos es un poco de tiempo, distancia, discernir qué es lo que de alguna manera necesitamos para nuestra vida futura”, finalizó.

Arturo Peniche sigue amando a su esposa

Al final de su programa, el actor declaró que sigue amando a su esposa y que no descarta una reconciliación.

“Amo a Gabriela y por eso me quito, no sé a dónde vaya a llegar esto, no sé a dónde vayamos a parar”. “Me quito por amor, un rato, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero que lo escuchen de mí y no de nadie que pueda manipular la información y que sobre todo lo haga con dolo”,

¿Cuál es la postura de Brandon Peniche?

Brandon Peniche dio su punto de vista sobre la separación de sus papás en el programa Venga la alegría.

“La verdad es que yo me enteré ayer (lunes)”, dijo a su compañera de emisión, Flor Rubio, quien lo entrevistó para conocer su punto de vista como hijo, sobre la relación matrimonial de sus papás. Brandon prefirió no decir nada y enfatizó que como hijos, tanto él como su hermana, Khiabet, lo único que pueden hacer es apoyarlos y ser lo más neutrales posible.

.- Con información de Quién e Infobae.