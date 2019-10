Aseguran que a José Eduardo Derbez le gustan “más los hombres”

Bárbara y José Eduardo fueron novios durante cinco años.- Foto: Instagram Aseguran que ambos son bisexuales- Foto: Instagram José Eduardo habría descubierto a su novia con otra mujer- Foto: Instagram La ex de Bárbara dice que José Eduardo es gay- Foto: Instagram La relación tenía un contrato de por medio- Foto: Instagram Bárbara y José Eduardo fueron novios durante cinco años.- Foto: Instagram Aseguran que ambos son bisexuales- Foto: Instagram La ex pareja no ha dado declaraciones al respecto.- Foto: Instagram Aseguran que ambos son bisexuales- Foto: Instagram La ex pareja no ha dado declaraciones al respecto.- Foto: Instagram Bárbara y José Eduardo fueron novios durante cinco años.- Foto: Instagram ❮ ❯

José Eduardo Derbez finalizó su relación con Bárbara Escalante recientemente y ahora aseguran que ella solo era “la tapadera” del actor.

La relación de cinco años terminó porque al parecer José Eduardo descubrió a su novia con otra mujer, aunque el actor negó esa información.

Lucía Camargo, ex novia de Bárbara Escalante dio una entrevista a la revista “TV Notas” en la que aseguró que a José Eduardo también le gustan los hombres. “Ella desde chavita quería sobresalir en el medio y pues vio en él su oportunidad para acercarse, pese a saber que José Eduardo es gay, o bueno, que le gustan mujeres y hombres, pero más ellos”, aseguró Lucía.

Según explicó, la relación entre el hijo de Eugenio Derbez y Bárbara únicamente fue por conveniencia e incluso había un contrato de por medio. “Fue más por imagen, porque no quiere destaparse públicamente”, añadió sobre José Eduardo.

“Bárbara fue su tapadera todos estos años juntos, a cambio de que él la metiera al medio. Hubo un contrato de por medio y por eso duraron tanto tiempo juntos, porque ella salía ganando algo”, añadió.

Lucía aseguró que amigos en común han visto a “José Eduardo dándose amor con hombres”, aunque no cree que “lo acepte” porque no piensa afectar su carrera e imagen. “Él nunca va a admitir que es un jo… tapado”, sentenció.

Sobre su relación con Bárbara, Lucía relató que se conocen desde niña y cuando tenían 17 años se hicieron novias, pero la relación terminó dos años después.

“Cortamos porque me dijeron que ella me estaba engañando con otra chava, y aunque luego me enteré de que fue una mentira que inventaron unas chavas a las que Bárbara les caía mal, ya no volvimos a vernos”.