Aseguran que Armie Hammer practica el canibalismo

Revelan supuestas pruebas del canibalismo que ejerce el actor de la cinta 'Call Me By Your Name'.

EE.UU.— Las excentricidades de los actores de Hollywood pueden sorprender y causar gracia, pero hay algunos que de plano asustan. Tal es el caso del actor Armie Hammer, de quien se dice que es caníbal.

Unas supuestas conversaciones se filtraron y ahora todos hablan de su aparente gusto anormal.

Él invita a realizar el canibalismo

A través de redes sociales se filtraron las capturas de pantalla de unas supuestas conversaciones que el actor tuvo con una mujer a la que le invita a practicar actos de canibalismo.

Las imágenes como era de imaginarse pronto se viralizaron, pues a muchos sin estar seguros de la autenticidad de dicha conversación, les interesó mucho lo que aparentemente proponía el actor.

En una supuesta conversación, el actor de 'Call Me By Your Name' dice:

“Me imagino sosteniendo tu corazón en mi mano y controlándolo mientras palpita. Soy 100% caníbal y te quiero comer […] Nunca lo había admitido antes”, se lee en una supuesta conversación.

Pese a que estás imágenes se hicieron tendencia en Twitter, el actor no ha negado ni confirmado este rumor, lo cual ha llevado a pensar a varios que tal vez no sea del todo mentira.- Con información de redes sociales.

yo: leyendo tranquilamente twt por la mañana



alguien: armie hammer se comió al papa



yo: pic.twitter.com/qFaQDcHBtw — ズラ (@daisuwu) January 11, 2021

Primera imagen de Armie Hammer en la secuela de Call me by your name pic.twitter.com/FYujTlNW2U — Andrés Brandariz (@anbrandanbrand) January 11, 2021

O sea que aquí Timothée tenía miedo de que Armie Hammer se comiese su pie LITERALMENTE. pic.twitter.com/Qx2oBPXauf — Pablo Tocino (@Pablofisher_) January 11, 2021

También podría interesarte: Revelan tráiler de "Muerte en el Nilo" con Gal Gadot