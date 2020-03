Asesinado por presunto fraude

Ya se investiga el homicidio de un actor de doblaje

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El actor Mario Castañeda señaló que el doblaje mexicano vivió un cambio gracias al trabajo que se realizó en dos caricaturas: “Los Simpson” y “El conde Pátula”.

Fue precisamente en la segunda en la que Luis Alfonso Mendoza, quien fue asesinado junto a su esposa Lulú el fin de semana pasado, prestó su voz en el personaje principal.

“Fueron las dos series que volvieron a poner al doblaje en el ojo de la atención de la gente porque retomaron muchísimo del estilo del doblaje de antes (de ‘Don Gato y su pandilla’ y ‘Los Picapiedra’), que recuperó parte del estilo mexicano de hacer las cosas”, explicó Castañeda.

“Él tuvo esta importancia básica para el doblaje y además su enorme talento, sobre todo para las caricaturas. Era impresionante verlo grabar, improvisar; era fascinante”, agregó.

Castañeda compartió que se puso en contacto con uno de los hermanos del fallecido, el también actor de voz Ricardo Mendoza “El coyote”, a quien le envió sus condolencias. Explicó que “El coyote” está con Nayeli, hija de Lulú y Luis, sacando adelante la situación.

Mendoza, quien es reconocido por ser la voz adulta de Gohan en “Dragon Ball”, fue asesinado a las afueras de su escuela de doblaje.

Una línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) indaga el presunto intento de despojo de un inmueble que la víctima habitaba en la calle Balboa, en la colonia Portales.

Consta en la investigación de los hechos que policías que atendieron la emergencia encontraron dentro de una camioneta roja los cuerpos de Mendoza, su esposa y un hombre más, mientras que en el interior de un domicilio había otro sujeto aún con signos vitales y una pistola, quien posteriormente también murió.

Fuentes consultadas refirieron que desde hace unos años, el actor de doblaje y su familia presuntamente invadían la propiedad, aprovechando que el dueño había fallecido.

Datos con los que cuentan los agentes de la Policía de Investigación detallan que detrás de este incidente existe un presunto fraude cometido por el actor fallecido, que “en un abuso de confianza”, intentó apoderarse del inmueble. El hijo del dueño fue quien desató la balacera y posteriormente se quitó la vida.

No era su propiedad

“Luis y Lulú rentaban esta casa desde hace años y ahí tenían su escuela Art Spot, de actuación, locución y doblaje”, explicó Castañeda, quien también ha prestado su voz para Goku, del ánime “Dragon Ball”.

“Esta casa no era suya, la rentaban y según entiendo ya se las habían pedido pero no se habían salido, entonces creo que había algún tipo de litigio por el lugar, pero no sé cómo puede escalar esto y llegar a un punto así, no sé qué negociaciones tenían”.

Mario compartió que la relación con Luis era cercana. “Éramos jóvenes queriendo abrirnos camino en el doblaje y empezamos desde abajo, desde pequeños papeles a grabar. Lo vamos a extrañar. Él se va, pero nos quedan sus grabaciones”.

