Asesinan al rapero Kardone, primo de Beyoncé (Vídeo)

El cuerpo del rapero incipiente Martell DeRouen, reconocido como el primo de Beyoncé, se halló el martes pasado en su departamento en Texas, Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que ya hay una orden de captura en contra de la única sospechosa que existe hasta ahora, Sasha Skare, quien buscó iniciar su carrera musical al lado de la víctima en abril del año pasado.

Woman involved in deadly North Austin shooting now wanted for murder in San Antonio in connection with the murder of Martell Derouen https://t.co/cuuNeisp8Y