CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 13 años que “High School Musical” (HSM) llegó a la pantalla, la actriz Ashley Tisdale, quien interpreta a Sharpay en la producción de Disney, hizo una referencia acerca de su personaje mediante un tuit en que decía que Troy (Zac Efron) y Gabriella (Vanessa Hudgens) se perseguían entre sí mientras ella sólo seguía su sueño.

Cuando una usuaria de la red social del pajarito comentó que Sharpay era la mejor, Tisdale le respondió “finalmente ustedes están viendo la luz“.

Finally, y’all are seeing the light https://t.co/46lZeF7xS6

Todo esto surgió porque los fans comenzaron a comentar que la “antagonista” de HSM estaba en lo correcto, por lo que quienes la odiaban cuando eran niños o adolescentes, en este momento la respetan y admiran por tener amor, pasión y dedicación a lo que ella hacía.

Sharpay was chasing her dream, Troy and Gabriella were chasing each other 😏 https://t.co/9tTVhSZq66