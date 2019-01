Ashton Kutcher publica en Twitter su número de teléfono

El actor Ashton Kutcher compartió con sus seguidores de Twitter su número de teléfono, no se trató de un error simplemente busca estar más conectado con ellos, incluso alentó a que le escribieran un mensaje.

En el tweet, que ya se ha sido borrado, el actor dijo: “Extraño tener una conexión real con personas reales”.

“A partir de ahora, solo puedes enviarme un mensaje de texto. No podré responder a todos, pero al menos podemos ser reales el uno con el otro y puedo compartir lo último y lo mejor de mi mundo sin ediciones. +1 (319) 519-0576 Sí, es el mío”, escribió.

Sin embargo como era de esperarse al recibir tantos mensajes, decidió borrar el tuit, sin embargo, dijo que pronto volvería a publicar.

“Voy a volver a publicar pronto… SMS es una bestia frágil”, tuiteó.

Usuarios que mandaron el mensaje al número que él actor dio recibieron una respuesta automática.

“Oye, es Ashton. Este es un texto automático para avisarte que recibí tu mensaje, todo lo demás será de mi parte. Asegúrate de hacer clic en el enlace y agregarte a mi teléfono para que pueda responderte “, decía el texto en el que se agregaba un enlace a su comunidad.

Ante este hecho tan inusual sus fanáticos comenzaron a publicar al respecto ya que hubo varios que no han recibido respuesta.

When you’re waiting for Ashton to text back pic.twitter.com/AcMoM9wuYY

Thank you so very much 👍😁 your an awesome person!

— Van (@vaneicker) 30 de enero de 2019