Así despidieron "Los Vengadores" a Chadwick Boseman

La repentina muerte de Chadwick Boseman a los 43 años, víctima del cáncer de colon con el que estaba luchando desde 2016, llenó de luto al mundo artístico, deportivo y a la política estadounidense y gran parte del mundo.

A través de redes sociales, diversas figuras compartieron mensajes para honrar la memoria del intérprete de “Black Panter”, la película de Marvel que rompió estereotipos sobre la imagen de África para el mundo.

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever #blackpanther pic.twitter.com/M7EgGess9p