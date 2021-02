Así es como se ve Jared Leto de 'El Joker' en la "Liga de la Justicia"

El mismo Zack Snyder compartió las primeras fotos de Jared Leto como el payaso criminal.

EE.UU.— Zack Snyder director de la nueva versión de la película la "Liga de la Justicia", impactó a los seguidores del Universo DC tras compartir un par de fotografías de cómo lucirá en el filme Jared Leto en el papel de "El Joker".

Con un aspecto más aterrador y muy alejado de cómo se vio en "Escuadrón Suicida", Jared logró asombrar a los fans de DC que anhelaban una reivindicación para el personaje del "Príncipe del Crimen".

No Laughing Matter: Your first look at Jared Leto's all-new Joker from the #SnyderCut of Justice League. https://t.co/IuqLYQYf4k