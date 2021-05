En redes sociales, las imágenes de la boda de la cantante con el empresario ha causado euforia y los comentarios de asombro.

LOS ÁNGELES.— Ariana Grande sorprendió a sus fans al compartir las primeras imágenes de su boda "secreta" con Dalton Gomez. A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 27 años mostró cómo fue ese momento tan especial que celebró con gran hermetismo.

Más imágenes del día de la boda de Ariana Grande y Dalton Gomez: pic.twitter.com/hNaxUWzdM3 — Ariana Grande Spain (@AGrandeSP) May 26, 2021

Una boda muy al gusto de Ariana

Tras las imágenes compartidas por la intérprete de "Thank you next" se dio a conocer que la boda íntima de la cantante con el agente de bienes raíces se realizó a principios de mayo en su casa, ubicada en Montecito, California.

De acuerdo con medios internacionales la boda fue muy íntima, pues sólo invitaron a 20 personas, incluidas las familias de los novios. La ceremonia se llevó a cabo en el patio trasero de la casa de Ariana, el cual estuvo decorada con cientos de flores blancas y rosas.

Medios aseguran que Ariana Grande habría querido una decoración minimalista y de buen gusto.

Así lucia la boda de Ariana Grande y Dalton Gomez. pic.twitter.com/DhywLyoNop — Ariana Grande Argentina (@AGrandeAO) May 26, 2021

📈 | Las fotos de la boda de Ariana alcanzaron los 10 millones de likes en solo 41 minutos, es la foto que más rápido consiguió esa cifra EN LA HISTORIA pic.twitter.com/WivZ8x2gFC — Ariana Grande Promo (@arianagpr) May 26, 2021

Un vestido de novia especial

Otro dato revelado, fue que Ariana Grande usó un vestido de la diseñadora Vera Wang para dar el "sí, acepto". La cantante complementó su atuendo de novia con un velo corto, stilettos de Giuseppe Zanotti y deslumbrante diamantes de Lorraine Schwartz.

El vestido fue un diseño personalizado, hecho con un charmeuse de seda de lujo, en corte imperio con un escote palabra de honor y espalda pronunciada.

Un compromiso repentino

A penas en diciembre del 2020, Ariana Grande anunció su compromiso con el empresario Dalton Gomez, tras un año de noviazgo.

En mayo de 2020, la cantante confirmó su relación con Dalton; además de que dejó ver que pasaron la mayor parte de la pandemia juntos.

Ariana estuvo previamente comprometida con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson, con quien rompió en 2018.

