Así inició el pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Para nadie es ya un secreto el pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo, pero éste tiene fecha y momento justo en el que comenzó.

Todo inició cuando el actor se postuló a un puesto político por la alcaldía de Tlalpan, en 2018, pero no fue sólo él; sino también otros actores como Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Ernesto Laguardia, María Elena Saldaña y Ernesto D’ Alessio. Ante esto, la conductora peruana tachó el hecho como "repugnante".

Desde entonces se desató una riña mediática que recientemente desencadenó un asunto legal. Y es que días atrás Adame reveló que fue él quien llamó al SAT para denunciar a la conductora por haber vendido una propiedad que estaba embargada, lo cual es un delito fiscal.

Ante esto, Laura Bozzo se enfrenta a una ficha roja ordenada por la Interpol para buscar y localizarla, ya que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal.

Tras declarar como "repugnante" sus aspiraciones políticas, Adame respondió a los dichos a través de un programa de televisión.

"No veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puras cosas asquerosas (...) lo que yo sí le digo es que esta señora me causa asco", dijo Adame al programa de televisión "Sale el sol", donde además sugirió que los actores se unieran para expulsarla de México conforme al artículo 33, que dicta que: "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".