Así murió la hermana menor de Ana Bárbara

La muerte de Marisa Ugalde, la hermana menor de la cantante fue una tragedia que marcó a la familia y en "Hoy" recordaron este terrible hecho.

MÉXICO.— Ana Bárbara lleva en el corazón una pena que desde 2001 le marcó la vida, la muerte de su hermana menor, Marisa Ugalde.

Uno de los temas que pocas veces menciona, pero sorpresivamente ahora habla del triste momento que cambió la vida de su familia y ella.

Con tan solo 26 años de edad, Marisa Ugalde murió en un accidente automovilístico. Fue la mamá de Ana Bárbara, quien le dio la mala noticia a través de una llamada, en la que también le pidió que cuidara a sus hermanos.

“Marisa se mató, y yo: no por supuesto que no, mamá, tranquilízate por favor. Sí hija, Marisa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vénganse despacito porque no quiero perder otro hijo”, recordó la intérprete de “Bandido” en entrevista.