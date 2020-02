Así reaccionó Danna Paola al vídeo de Eleazar Gómez

Danna Paola habló con la prensa acerca de su similitud con la modelo que protagoniza el nuevo vídeo de Eleazar Gómez.

La actriz y cantante no pudo evitar mostrar una peculiar cara de asco al ver a la modelo con la que se le compara. “Impongo moda, acuérdate. Nunca me pondría eso”, dijo Danna Paola sobre el estilo de la modelo.

“No lo he visto, no sé de qué me estás hablando, me acabas de agarrar en curva, que chistoso”, añadió.

Tras el estreno del tema “No me puede olvidar” de Eleazar Gómez, se desató la idea de que sería una “dedicatoria” hacia Danna Paola, quien fue su pareja en el pasado.

Los rumores iniciaron porque en una frase de la canción, Eleazar menciona: “Yo no soy tu Pablo y tú no eres mi Ariana”, lo cual fue visto como una respuesta a la canción “Oye, Pablo”.

Acerca de esa frase, la cantante intentó desviar la atención y simplemente añadió: "La verdad no sé que decir, solo que entre mil vídeos, el mío de "Sodio" está entre los más vistos a nivel global en Youtube".

"Yo a mis ex novios los tengo satanizados", dijo en forma de broma.

