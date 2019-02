Olmo Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, desde el domingo en la alfombra roja de los Premios Oscar se ha convertido en tendencia en las redes sociales, donde le han creado varios memes, por las expresiones que hacía durante dicho evento.

Ante las imágenes un seguidor de Twitter, llamado Geovanni Quiroz, le preguntó al adolescente de 13 años, si le molestaban los memes que estaban circulando.

“Hay personas haciendo memes usando fotos tuyas haciendo esas caras en los Oscar, ¿Qué opinas de eso? ¿te sientes un poco ofendido por eso? (lo siento si escribo algo mal, no soy tan bueno en ingles)

there’s people doing memes using pics of you doing those faces in the oscars, what do you think about that? do you feel kinda offended about that? (sorry if i write something wrong, im not that good in english) pic.twitter.com/16FgOuUzPs

