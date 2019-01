Así sonaba la canción “Baby Shark” en los noventa

La canción infantil “Baby Shark“, uno de los temas más escuchado por los pequeños y uno de los vídeos más virales en las redes sociales, ha existido desde los noventa.

Aunque la canción de la empresa surcoreana Pinkfong ha sido modificada es muy similar al tema escrito por unas educadoras estadounidenses, Shawnee Lamb y Robin Davies.

Dicho tema llamado “Kleiner Hai” (Pequeño Tiburón), en la década de los noventas, siendo utilizado en campamentos infantiles de Estados Unidos y en Alemania.

En versión antigua, se habla de una tragedia pues el pequeño tiburón crece y se come a una bañista.

“La Chica flota, do do do do, el tiburón se acerca, do do do do, la chica grita, ¡ahhhhh!”. Dice al final la historia.

Canción de Pinkfong

