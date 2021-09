''Asquerosos'': exparticipante de 'Masterchef México' a productor y su esposa

Yanin Campos, exparticipante de “MasterChef México”, utilizó sus redes sociales para exponer a Conrado Martínes, productor del reality gastronómico y de “La casa de los famosos”.

La joven enfermera acusa al productor de presuntamente engañarla durante tres años para ser “la amante” con el pretexto de tener una la relación abierta con su esposa, la doctora en sexología Deny Welsh.

En varios audios difundidos por la propia Yanin, a través de varios vídeos con imágenes de Conrado y su esposa, se escucha la conversación que tuvieron los tres. En dicha plática, Deny intenta persuadirla de que siempre se trató de “un juego” y que si en algo que se equivocó su esposo es en “elegir un mal jugador”.

Yanin sostuvo que en ningún momento se le informó que estaba siendo parte de una relación abierta, a lo que Conrado sostiene que se lo informó desde la segunda ocasión que estuvieron. No obstante, la también diseñadora le reclama que le hablara llorando y amenazándola con golpearla cuando se enteró que ella se contactó con su esposa.

Nunca me dijiste las reglas de tu juego macabro, en cambio me llamaste loca y me dijiste que debería morirme