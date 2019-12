Atacan a Mariana Ochoa por poner en juego a OV7 en el 90’s Pop Tour.

MÉXICO.— En redes sociales la etiqueta #MarianaLaTraidora” se ha colocado entre las tendencias y aunque al principio muchos no entendían por qué surgió, ahora se sabe que se refiere al problema que tuvo OV7 y que Mariana Ochoa desató.

Hace un par de semanas, mediante un comunicado, se dio a conocer que OV7 no estaría presente en la gira del 90’s Pop Tour.

Ante esta sorpresiva noticia, Mariana Ochoa, integrante de OV7, compartió en sus redes sociales, un video en el que lloraba desesperada sin saber quién o por qué se dio esa información, pues a ella nunca le informaron nada.

Sin embargo, horas más tarde eliminó el video, pero de nada sirvió, pues ya circulaba por toda la red en diferentes cuentas de varios usuarios.

Veo el HT #MarianaLaTraidora y no entiendo nada. Espero que mi contacto de los 90's Pop Tour @TaniaKai me informe del chisme. Solo entendí que subió un video y lo borro…

A un día de lo sucedido, ella compartió en su cuenta de Instagram otro video al lado de Ari Borovoy, en el cual mencionaba que darían un comunicado para explicar qué pasaría con la presentación del grupo.

En ese video también pidió disculpas por el clip donde lloraba desconsolada.

Ahora Mariana es tendencia en Twitter debido a que algunos cibernautas aseguran que Mariana quiso vender la gira de los 30 años de OV7 a espaldas de sus compañeros.

Se dice que Mariana y su hermano cancelaron funciones de OV7 diciendo que su empresa los había cancelado y tomaron adjudicaciones que no les competían.

Cibernautas aseguran que no es la primera vez que ella traiciona al grupo y les da la espalda, y tampoco se sorprenden de que ella tome decisiones sin consultar al grupo.

Por todo el drama desatado, Mariana es señalada como la principal culpable del pleito con sus compañeros, que puso en juego la participación del grupo en la gira 90’s Pop Tour.

Como era de esperarse los memes en su contra no ha parado de compartirse, aquí algunos:

