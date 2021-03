Ataque a BTS y tiroteos en Atlanta desatan: #StopAsianHate

BTS se convirtió nuevamente en blanco de un ataque racista, apenas unas semanas después de que un locutor de radio los comparara con un “virus como el Covid”. En esta ocasión, fue la revista Topps la señalada por incitar al odio, al compartir una caricatura de los integrantes del grupo de K-Pop.

¿Qué es libertad de expresión y qué violencia? Esa es la pregunta que ronda en muchas ocasiones en redes sociales. Lo único claro es que la caricatura de la citada revista llegó en el momento menos oportuno, cuando existe una tensión y violencia racial dirigida a la comunidad asiática.

De hecho, la caricatura –perteneciente a la sección Garbage Pail Kids- muestra a V, Jimin, J-Hope, JungKook, Jin, RM y Agust D siendo golpeados por un Grammy, esto luego de perder dicho galardón musical, tras hacer historia con su postulación.

Las fanáticas, conocidas como ARMY, no tardaron en destacar que a BTS se le presenta como receptores de violencia, mientras que artistas como Bruno Mars y Billie Elish no.

La publicación, que ya fue borrada de las redes sociales de Todds, salió el mismo día en que en Atlanta se presentó una serie de tiroteos en tres sitios de masajes que dejó al menos seis mujeres asiáticas muertas. Las autoridades no descartan que se trata de un ataque racial.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur dio a conocer este miércoles que al menos cuatro de estas víctimas eran coreanas, de acuerdo con información publicada por El Heraldo de México.

En redes sociales, las ARMY hicieron tendencia “#RacismIsNotComedy (el racismo no es comedia)”, al tiempo que artistas como CL y Steve Aoki compartieron respectivos comunicados sumándose a la tendencia “#StopAsianHate”. A esta tendencia también se sumaron otros artistas, deportistas y los propios seguidores de la música K-Pop.

#StopAsianHate it’s really as simple as that. Ive said it before its much easier to love one another and focus on what brings us together instead of focusing on what divides us!! We are your friends, family, and fellow human beings. Spread love not hate ❤️🙏 pic.twitter.com/KzSpcU7ntO