Aterriza el “cohete” en Cannes

Elton John y el filme de su vida ilumina el festival

CANNES (EFE y AP).— Elton John fue la gran estrella de la alfombra roja de ayer en el Festival Internacional de Cine de Cannes, previo al estreno de “Rocketman”, el filme sobre su vida, que interpreta Taron Egerton.

El cantante vestía una chaqueta negra que llevaba en la espalda bordado en lentejuelas plateadas el título de su canción “Rocketman”, que da nombre también a la película, y un cohete de lentejuelas en la solapa.

John llegó acompañado por su marido y productor del filme, David Furnish, con una chaqueta igualmente llamativa, en terciopelo negro con un adorno plateado.

El autor de canciones como “Your Song” —que ha estado sonando en cada alfombra del festival desde su inauguración el martes— completaba su atuendo con unas llamativas gafas en forma de corazón y cristales rojos.

Junto a él posó el equipo de la película: los intérpretes Taron Egerton, Richard Madden y Bryce Dallas Howard y el director Dexter Fletcher.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, los recibió, como hace con todos los equipos, en lo alto de la escalera que da acceso al Gran Teatro Lumière, en el que se celebran las proyecciones de gala.

Antes de la llegada del equipo de “Rocketman”, que se presenta hoy a la prensa, desfilaron por la alfombra roja actrices como Julianne Moore y Shailene Woodley.

Por otra parte, la realizadora británica Greta Bellamacina se ha convertido en noticia en Cannes, no por el filme que ha de presentar en el Mercado del Cine, sino por los problemas que ha tenido para entrar en el Palacio de Festivales con su bebé, de cuatro meses.

Greta llegó anteayer al control de seguridad del palacio, pero se le impidió acceder al interior, donde está instalado el Mercado del Cine en el que debía presentar su filme “Hurt By Paradise”, por estar acompañada por su bebé, que no disponía de acreditación, según le contó al diario “The Guardian”.

Tras una agria discusión, se le permitió la entrada y se le dijo que tendría que pagar 300 euros por la acreditación del bebé, cantidad que se mostró dispuesta a abonar hasta que le dijeron que tardaría 48 horas en ser tramitado. “Estoy indignada por lo absurdo de esta actitud”, dijo la cineasta en una declaración recogida por el diario.

“Como si las mujeres cineastas necesitaran más obstáculos para alcanzar la igualdad en nuestra industria”, lamentó.

Y resaltó que su filme habla de una joven madre soltera que trata de encontrar el equilibrio con su trabajo como escritora.

Por su parte, el festival hizo público ayer un comunicado en el que señaló que se trató de un error.

“Para esta 72 edición, el Festival de Cannes y el Mercado del Cine han reforzado su política de acogida para las madres que vienen con hijos pequeños. Desgraciadamente, Greta Bellamacina desconocía las nuevas disposiciones y, a causa de un problema de comunicación entre un agente de seguridad y un miembro del equipo de acogida, se le negó el acceso, que deberían haberle permitido”, señala la nota.

El pasado mes de abril se estableció un nuevo dispositivo que incluye un lugar específico para que los profesionales de la industria del cine puedan obtener acreditaciones, gratuitamente, tanto para sus bebés como para los que los cuiden.

Otras conciencias que se sacudieron en el Festival fueron las que presenciaron la ópera prima “Les misérables”, del francés Ladj Ly, quien denuncia crudamente las condiciones en las que se vive en muchos suburbios de París y lanzó un mensaje directo al presidente francés, Emmanuel Macron.

A sus 38 años, Ly vive en Montfermeil una de las “banlieues” parisinas en las que se hacinan miles de personas en unas condiciones de “casi abandono”, algo que el realizador muestra en su filme y que ayer denunció en la rueda de prensa.

“Esta película es un grito de alarma. En los últimos 20 años las cosas no han evolucionado, no es que nada haya cambiado, ha habido un plan de desarrollo urbanístico, pero aún hay mucho por hacer”, explicó Ly en la presentación de un filme que compite por la Palma de Oro de Cannes.

La situación es catastrófica especialmente para los niños y jóvenes, en términos de educación y cultura, de falta de oportunidades, como refleja sin concesiones una película que va de menos a más y tiene final aterrador.

Una historia basada en algo que ocurrió en este barrio hace diez años y que Ly y unos amigos grabaron en un vídeo que permitió, por primera vez, la suspensión de unos agentes de policía por los abusos que cometían.

“Hace más de 20 años que decimos que todo va mal y tenemos la impresión de no ser escuchados (…) Llevamos más de 20 años reivindicando nuestros derechos, hace más de 20 años que nos disparan bolas de goma a la cara, todos tenemos marcas en el cuerpo”, resaltó Ly.

Y eso es lo que cuenta en “Les misérables”, que toma el título de la obra de Víctor Hugo y que sigue dos días en la vida de un barrio en el que hay continuos enfrentamientos con los agentes de policía que lo patrullan pero también entre los diferentes grupos que lo habitan, desde seguidores de los Hermanos Musulmanes a inmigrantes de origen nigeriano o gitanos de un circo.

Diferentes orígenes para una población que es francesa en un 75 por ciento, como destacó Ly: “Nos sentimos franceses cuando ganamos la Copa del Mundo (momento con el que se abre el filme) pero ahora nos sentimos de una categoría diferente cuando lo único que queremos es que se nos acepte como franceses”.

“Vivo en ese barrio desde hace 38 años y he decidido quedarme allí. Nos sentimos no sé si abandonados, pero sí apartados. Hemos gritado fuerte que no estábamos bien, que sufríamos, y tenemos la impresión de que no nos escuchan. Necesitamos ser escuchados porque las cosas casi no han evolucionan”, precisó.

Y en ese contexto mandó un mensaje conciso y claro a Macron —“escúchenos”— y aseguró estar dispuesto a ir al Elíseo, la sede de la Presidencia francesa, a proyectar allí el filme.

“A mi nivel intento denunciar las cosas pero es bastante complicado”, reconoció Ly, que no quiso defender ni criticar la revuelta juvenil que muestra su filme. “Hay muy poca esperanza, es muy difícil, no sé si es la solución pero es lo que en el filme han decidido hacer”.

TituloOtro