Atracción de Star Wars lista para su estreno en Disney

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — La muy anticipada atracción “Rise of the Resistance” de Star Wars en Walt Disney World debutará el jueves, tres meses después de que se abriera una sección en el parque basada en una galaxia, muy, muy lejana.

La trama de la atracción sigue a un grupo de rebelde que combaten a la Primera Orden y su líder Kylo Ren en el remoto planeta de Batuu. Los rebeldes se tratan de reunir con la general Leia Organa, pero tropas de asalto (storm troopers) los persiguen.

“Rise of the Resistance” incluye un simulador que recrea un aterrizaje de emergencia, y vehículos que no dejan rastro.

YA LLEGO la atracción más inmersiva en la historia de DISNEY WORLD! Esta increíble “STARWARS Rise of the Resistance” 😱😱😱 pic.twitter.com/0L2Bj5jTca — Memo Aponte Mille (@nemoaponte) December 4, 2019

Los actores de Star Wars filmaron escenas para la atracción incluyendo a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Issac.

Muchas de las escenas se filmaron durante la producción de “Star Wars: The Last Jedi” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Una sección casi idéntica se abrió este año en Disneyland en California, y ahí se inaugurará la atracción “Rise of the Resistance” el próximo mes.

