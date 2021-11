Se filtran nuevos audios sobre el caso Octavio Ocaña.-Foto de internet Este audio muestra a un supuesto oficial hablando sobre si le dispararon o no al actor.-Foto de internet Se filtran nuevos audios sobre el caso Octavio Ocaña.-Foto de internet Se filtran nuevos audios sobre el caso Octavio Ocaña.-Foto de internet Se filtran nuevos audios sobre el caso Octavio Ocaña.-Foto de internet Se filtran nuevos audios sobre el caso Octavio Ocaña.-Foto de internet ❮ ❯

Desde que se dio a conocer el caso Octavio Ocaña no ha dejado de salir información al respecto y cada día se revelan nuevos datos de la tragedia, tan es así que en esta ocasión fue a través de una cuenta de Tiktok que se revelaron unos supuestos audios en los que un policía habla sobre lo que verdaderamente le sucedió al joven actor.

Nuevos audios del caso Octavio Ocaña

De acuerdo a la información recabada, el interlocutor cuestiona al oficial sobre si es cierto que sus compañeros le dispararon a Octavio Ocaña, a lo que responde que no fue casualidad que el actor haya entrado a una colonia "popular" con un reloj que valía más de 150 mil pesos y una esclava de más de 40 mil y que muy probablemente haya ido ahí a comprar estupefacientes.

En la grabación se escucha decir al oficial que las personas que acompañaban a Octavio el día de los hechos no eran conocidos si no sus "dealers" (distribuidores) y fueron quienes le pidieron que no detuviera la camioneta porque ahí traían la mercancía.

"Para mí que fue, compró, se quedó sin efectivo y le subieron a los "dealers" (distribuidores) para que fuera por la feria”, mencionó.

Asimismo también declaró que el arma que supuestamente traía Octavio Ocaña "Benito" se la pusieron después y respecto al disparo que él mismo se dio, también fue mentira, pues la gorra con la que estaba manejando no tiene ningún agujero.

Añadió que es muy probable que a uno de sus compañeros se le "haya salido el tiro", pues al parecer cuando bajaron al actor, puso resistencia y al amenazarlo, soltó el disparo.

*Con información de: ABC noticias