Aún es “Rey del pop”

Michael Jackson estaría cumpliendo 62 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Hay personas que no necesitan usar una capa para ser superhéroes. Michael Jackson fue una de ellas: un héroe de la música que mostró sus poderes a través de sus temas, voz y baile al punto de revolucionar la cultura popular.

No por nada se le considera “El rey del pop” y, aunque muchos intentan arrebatarle el trono, hasta la fecha nadie ha superado las hazañas del intérprete de “Billie Jean”, “Thriller” y más éxitos.

Ayer sábado se cumplieron 62 años del natalicio de Michael Joseph Jackson. Entre sus cualidades artísticas más reconocidas y admiradas están sus pasos de baile, que miles de personas alrededor del mundo tratan de imitar. Y no solo eso, varios de sus movimientos quedaron como pasos fundamentales de toda coreografía.

La caminata lunar (moonwalk) es un paso popularizado por Jackson en la presentación de “Billie Jean”, en 1983. Consiste en deslizar un pie detrás otro sin despegarlos del suelo. Lo ejecutaba con un atuendo que incluía un guante blanco, saco negro de brillos y sombrero.

Otro paso de baile célebre es aquél con el que desafía a la gravedad en “Smooth Criminal”. Ha sido incluso tema de estudio científico.

En la grabación del vídeo se utilizaron cables y poleas para ejecutar el baile, y en los conciertos en vivo gran parte de la magia recaía en los zapatos del artista (Jackson Shoes), que llevaban una tapa clavada en el taco y abertura en V para engancharse a un clavo en el escenario.

A pesar de que había truco, lo que sigue fascinando al mundo es el ángulo de inclinación que alcanzaba Jackson, algo que no se debía a los zapatos. Con esto Jackson hacía gala de fuerza física, sobre todo en los músculos de los tobillos y en el abdomen, a fin de no caerse y regresar a su posición original.

Michael Jackson //Perfil

Otra de sus cualidades artísticas era la voz, que tenía tesitura de tenor.

Estilo vocal

La técnica “hipo vocal”, una especie de jadeo o trago de aire, la empezó a usar en la canción “Shake Your Body (Down to the ground)”, definiendo así un estilo que muchos tratan de imitar.

Nota exacta

Críticos musicales aseguran que era capaz de alcanzar una nota exacta sin ninguna referencia.

El más exitoso

En 1982 Jackson lanzó “Thriller”, su álbum más exitoso, que superó las 65 millones de copias vendidas en el mundo. “Dangerous” vendió 32 millones de copias.

Millonaria

Se calcula que de toda su discografía se han comercializado más de 350 millones de unidades.