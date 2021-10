Avance de "House of the Dragon" causa euforia

De "La casa del dragón", precuela de "Juego de Tronos" se ha lanzado un impresionante primer tráiler e imágenes; esto es todo lo lque sabemos sobre esta nueva serie.

MÉXICO.— El primer tráiler de "House of the Dragon", fue lanzado por HBO Max después de mucha espera. Esta serie considerada como precuela, se desarrolla 200 años antes de los hechos que se narraron en la exitosa "Game of Thrones".

¿De qué trata "House of the Dragon"?

Basada en la novela Fire and Blood (Fuego y sangre), de George R.R. Martin, "House of the Dragon" ("La casa del dragón") se basa en la historia de la Casa Targaryen, la de 'Daenerys', conocida en "Game of Thrones" como la mamá de los dragones.

El relato, que HBO Max estrenará a mediados del 2022, cuenta con algunos rostros conocidos por los fanáticos de "GOT": Emma D’Arcy dará vida a la princesa 'Rhaenryra Targaryen', Matt Smith encarnará al heredero al trono 'Daemon Targaryen' y Steve Toussaint será 'Lord Corlys Velaryon', 'Sea Serpent', el aventurero náutico más famoso de la historia de Poniente.

La serie cuenta con el propio George R.R. Martin como guionista del proyecto, en el cual también están involucrados Miguel Sapochnik y Ryan Condal, en un equipo principal de guionistas que complementa Sara Hess y con directores como Clare KIlner, Greeta V. Patel y Geg Yaitanes.

Lo que se sabe de esta nueva serie

Aunque todavía falta para el estreno de esta serie de fantasía que se perfila como uno de las series preferidas de los próximos años. Algunos datos sobre esta precuela te harán sentir ansías por verla.

La novela Fuego y sangre, está dividida en dos entregas, la primera se publicó en 2018 y por el momento no hay fecha de lanzamiento para la segunda.

La serie fue rodada en el el mismo escenario en el que se ha grabado varias películas de la franquicia Harry Potter e incluso la nueva entrega de "The Batman" con Robert Pattinson como protagonista. Por supuesto nos referimos a los estudios Leavesden, situados en la ciudad británica de Watford.

HBO Max presentó el primer avance de "House of the Dragon", serie que contará la historia de la Casa Targaryen

Las reacciones en redes sociales:

