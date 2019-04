“Avengers: Endgame” arrasa como el mejor estreno de la historia

Los Ángeles (EFE).- Los expertos apuntaban que haría historia y “Avengers: Endgame” cumplió con los pronósticos, ya que se convirtió este fin de semana en el estreno más taquillero de todos los tiempos con unas cifras de recaudación que reflejan la tremenda magnitud de este acontecimiento mundial.

Millones de dólares alcanzados

1.209 millones de dólares es el extraordinario botín alcanzado por esta película de superhéroes en su semana de lanzamiento, un dato que incluye tanto el fin de semana como los días previos de preestrenos o pases adelantados.



“Avengers: Endgame”, la primera cinta en superar los 1.000 millones de dólares en su desembarco en los cines, arrebató con mucha facilidad el récord del mejor estreno internacional de la historia a su predecesora “Avengers: Infinity War” (2018), cuya marca se quedó en 640,5 millones de dólares.



“Pusimos nuestro corazón y alma en ‘Avengers: Endgame’ esperando contar una historia que inspirara al público en todo el mundo”

Así se expresaron el domingo los directores Anthony y Joe Russo en un comunicado publicado por Disney.



Récord en otros países

Por ejemplo, “Avengers: Endgame” logró con 350 millones de dólares erigirse en el mejor estreno en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) a gran distancia del anterior récord que tenía “Avengers: Infinity War” con 257,7 millones.



En China consiguió 330,5 millones, récord en el país asiático y una enorme contribución con la que no contó para su registro “Avengers: Infinity War”, dado que esta cinta se estrenó ahí dos semanas después que en el resto del mundo.

Disney aseguró que “Avengers: Endgame” ha batido las marcas del mejor estreno en 44 mercados internacionales, entre los que citó Australia, Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, el Reino Unido-Irlanda y España.



Este honor, hasta ahora, corresponde a “Avatar” (2009) con 2.788 millones de dólares.



Piden no hacer “spoilers”

En los días previos a su estreno, los responsables de “Avengers: Endgame” pidieron al público que no arruinara la cinta al resto de seguidores que no habían visto todavía el filme y solicitaron insistentemente que no desvelaran las numerosas sorpresas que encerraba la película.

El pacto no escrito entre espectadores y Marvel fue respetado en gran medida aunque no por todo el mundo: LeSean McCoy, jugador de fútbol americano de los Buffalo Bills, recibió enormes críticas en Twitter por publicar en esta red social importantes detalles del final de “Avengers: Endgame”.

