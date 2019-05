“Avengers: Endgame”: Sí tendrá escena post-créditos

Estará disponible desde el sábado 11 de mayo

Los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel se sintieron “estafados” por una “pequeña” omisión de los hermanos Russo al final de la película “Avengers: Endgame”, ya que ésta carece de escena post-créditos, una característica de la franquicia.

Como muestra de que Disney Studios y Marvel están dispuestos a seguir “escuchando” a los fans, desde hoy la película ya incluye una escena al final de sus créditos.

No obstante, no se incluirá parte del –mucho- material eliminado de la película, sino que para dar continuidad al cierre de la “Fase 3” del proyecto, los espectadores podrán ver el tráiler de la película “Spider-Man: Far From Home”, cuyo estreno está previsto en julio próximo.

La decisión se tomó debido a que los hechos que narran la cinta protagonizada por Tom Holland, con la presentación de Jake Gyllenhaal como Mysterio, suceden inmediatamente después de lo narrado en “Endgame”.