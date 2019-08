Bogotá.— El grupo de pop estadounidense Backstreet Boys dará conciertos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay entre febrero y marzo del próximo año como parte de su gira “DNA World Tour”.

We heard you, Latin America! We’re bringing the #DNAWorldTour to you!! Check https://t.co/hfKjQlfxDf for fan pre-sale and ticket on sale dates & times. VIP Upgrades coming soon. See you soon! 🧬 pic.twitter.com/wBov5YsKVz