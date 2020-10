Bad Bunny asegura que se puede perrear con educación

El reguetonero emitió un mensaje feminista como agradecimiento tras obtener un Billboard y agradeció a las mujeres por su premio.

LOS ÁNGELES.— Este 14 de octubre se realizó la entrega de los Billboard Music Awards 2020, pese a la pandemia de coronavirus, la ceremonia contó con la asistencia de famoso y actuaciones de varios músicos entre ellos Bad Bunny.

El reguetonero fue uno de los premiados de la noche, por lo que tras su actuación en el Dolby Theatre de Hollywood junto a Ivy Qeen y Nesi, el exponente de música urbana aprovecho las cámaras para enviar un mensaje feminista.

El cantante de Puerto Rico emitió un discurso en el que agradeció y dedicó su premio a todas las mujeres, pues según él, sin ellas "no existiría ni la música ni el reguetón".

And the winner for Top Latin Artist and Top Latin Album at the #BBMAs is...@sanbenito 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ehxUA3ygzi