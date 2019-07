Bad Bunny deja la música para enfrentar al gobierno de Puerto Rico

Bad Bunny anunció que se retira de la música de forma temporal Bad Bunny continuará la lucha junto a su pueblo.- Foto: Instagram Bad Bunny pidió a los puertorriqueños seguir con las manifestaciones Ricky Martín, Residente y Bad Bunny encabezaron la marcha pasada contra el gobierno.- Foto: Instagram Residente junto a Bad Bunny en la histórica marcha contra el gobierno en Puerto Rico.- Foto: AP Bad Bunny apoya a Puerto Rico que exige la salida del gobernador Ricardo Rossello.- Foto: AP Residente y Bad Bunny durante la manifestación en Puerto Rico.- Foto: AP ❮ ❯

El cantante Bad Bunny anunció su retiro temporal de la música para unirse a sus compatriotas de Puerto Rico en la lucha contra el gobierno de Ricardo Rosello.

Desde hace poco más de una semana, se vive un ambiente tenso en Puerto Rico luego de que se descubrió un chat entre el gobernador y otros políticos donde realizaban comentarios profanos, misóginos y homófobos, por lo que ahora se pide la renuncia de Rosello.

Bad Bunny fue uno de los que encabezó la manifestación en contra del gobernador junto a Ricky Martín, Tommy Torres y Residente, demostrando el apoyo a su gente.

El cantante realizó un vídeo desde las Islas Canarias en España donde anunció que cumplirá con tres conciertos más que tiene ya con contrato y posteriormente regresará a Puerto Rico para sumarse a la lucha.

“Hay que enseñarle a este gobierno quien manda en Puerto Rico, tenía planeado grabar mi nuevo albúm pero voy a cancelar todo, voy a poner una pausa a mi carrera, no tengo corazón y mente para hacer música”, explicó en el vídeo.

Bad Bunny pidió a sus compatriotas que sigan todos los días en la calle para manifestarse. “No podemos darle la espalda al pueblo, a nuestra patria”, añadió.

Explicó que no piensa darle la espalda a su país pues le “ha dado tanto”, que es momento de regresarle todo el apoyo.

“Llegó la hora de despertar boricua!!! a mis fanáticos de otros países espero que me entiendan, no es momento de sacar ni promocionar música ni estar subiendo fotos en bote!! no puedo, mi gente me necesita!! Y yo los necesito a ellos!!”, escribió Bad Bunny en su cuenta de Instagram.

El cantante también compartió un vídeo en su concierto en el que miles de sus seguidores piden con fuertes gritos la renuncia de Ricardo Rossello. “No nos vamos a quitar!!!! hasta que te quites tú!! el mundo entero exige tu renuncia”, reiteró.

