Bad Bunny propone reiniciar el 2020 cuando pase la pandemia

MIAMI.— Muchos eventos se han tenido que postergarse y cancelarse debido a la pandemia que se vive por el coronavirus Covid-19, debido a esta situación, el reguetonero Bad Bunny hizo un propuesta en su cuenta oficial de Twitter:

"Si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Además, no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en números impares", escribió el cantante.