Bad Bunny fue el gran triunfador de los Premios Billboard de la Música Latina 2021, que se celebró anoche jueves 23 de septiembre en Miami.

El cantante puertorriqueño se llevó 10 de los 22 galardones a los que se le postuló. Arrasó con la gala.

La estrella de la música urbana ganó los premios más importantes a los que era candidato: el de mejor artista del año; el de canción del año por "Dákiti", interpretada con Jhay Cortez, y el de álbum del año por YHLQMDLG.

"Le dedico este premio a todas las personas que hacen música allá fuera, que hacen lo que aman y que quizá no tienen la misma exposición", dijo al recibir uno de sus galardones.

Bad Bunny no logró superar el récord de su compatriota Ozuna, que se llevó 11 premios Billboard en la gala de 2019.

La cantante cubana estadounidense Camila Cabello fue la encargada de abrir la gala con su canción "Don't go Yet".

Al final del tema, recordó las protestas que estallaron en julio en su Cuba natal.

Otro de los ganadores de la noche es el grupo estadounidense Black Eyed Peas con tres premios: dos por su tema "Mamacita" en la categoría "canción del año, ventas" y canción "Latin Pop" del año.

🙋🏻♀️ Put your hands up if you are a Mamacita! 🔥



Black Eyed Peas (@bep) @ozuna & @JReysoul win the category Latin Pop Song of the Year with "Mamacita" 🌹#Billboards2021 pic.twitter.com/qtQ2lh6ZiE