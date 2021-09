El reguetonero dará vida a 'Kitty' en la tercera y última temporada de la serie de Netflix: "Narcos México".

CIUDAD DE MÉXICO.— Bad Bunny hará su debut en la actuación interpretando a un niño rico convertido en sicario. Como parte del elenco de la tercera y última temporada de la serie "Narcos México", el intérprete de trap y reggaetón se convertirá en Arturo "Kitty" Páez, así lo afirmó el medio Entertainment Weekly que confirmó que la producción de Netflix finalizará con la próxima tercera temporada que se estrena el 5 de noviembre.

The cage is open, and now the animals run free. The third and final season of Narcos: Mexico premieres November 5th on Netflix. pic.twitter.com/CR2ONCpmXG