EE.UU.— El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny ofreció en la Universidad de Harvard una charla, en la que discutió la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y sus presentaciones.

La charla fue dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico”, el cual estudia la historia política del reguetón en la isla caribeña.

El evento formó parte de la serie mensual “Uncut” de No Label, agencia creativa de enfoque primordial hacia el artista, que dirige espacios no tradicionales para que los artistas compartan sus ideas.

Bad Bunny busca motivar a más jóvenes

Esta fue la segunda visita de Bad Bunny a un instituto académico en octubre.

La primera ocasión fue el día 10, cuando apareció por sorpresa en un instituto de la ciudad de Hialleah, en el condado Miami-Dade, para anunciar un programa de becas dirigido a estudiantes hispanos de bajos recursos, a los que recomendó no abandonar los estudios.

