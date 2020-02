Bad Bunny y Karol G celebran el éxito cantando "Tusa" (Vídeos)

MIAMI.— En la noche del lanzamiento de su nuevo álbum "YHLQMDLG" ("Yo Hago Lo Que Me Da La Gana"), Bad Bunny salió a celebrar junto con amigos, quienes también son cantantes de reguetón.

El cantante hizo pública su noche de celebración a través de su cuenta en Instagram, donde publicó varios videos tanto en un restaurante como en un antro.

Justo uno de esos videos causa sensación en redes sociales porque el reguetonero canta "Tusa", el que es hasta ahora el éxito de este género en lo que va del 2020 de Karol G y Nicki Minaj.

Sus fans no sólo disfrutaron a la estrella decir "Todo este llanto por nada", sino también celebraron en redes sociales el hecho de que haya estado acompañado por Karol G.

Bad Bunny lanzó a media noche de este 29 de febrero su álbum, pero reveló la portada un día antes en el show de Jimmy Fallon.

Bad Bunny (@sanbenito) reveals exclusive info about his new album including the album art, the amount of tracks, the title, and the release date (tomorrow night at midnight)! #YHLQMDLG #FallonTonight pic.twitter.com/HLTIeL8Zti